Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях

Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции "стелс", 8 июля был "пойман" во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.

Источник изображения: https://www.drive.gr/

Данная "встреча" указывает на то, что разработка нового изделия, широко известного как M80 Stiletto, по всей видимости, продолжается. Как утверждает издание Defence Blog, данное творение уникально за счет сверхвысокой скорости и способности ходить в местах, недоступных другим судам. Это достигается за счет инновационной конструкции типа пентамаран, изготовленной из композитов, выполненных на основе углеродного волокна.

Катер был создан для выполнения боевых заданий на мелководных морских участках и в прибрежных водах.

Ни один другой корпус не сравнится с его скоростью, качеством передвижения, грузоподъемностью и совместимостью с беспилотной техникой.

- заявляет Defence Blog.

M80 Stiletto является самым большим судном, построенным из углеродного волокна для правительства США. Катер развивает скорость в 60 узлов и в состоянии пройти около 500 миль на одном баке. Возможно выполнение разворота на 360°, при котором теряется меньше, чем 10% скорости. Предполагается установка оружия, применение которого возможно на любой скорости.