Войти
11.07.2019
Военное обозрение

Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях

523
0
0

Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции "стелс", 8 июля был "пойман" во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.

Источник изображения: https://www.drive.gr/

Данная "встреча" указывает на то, что разработка нового изделия, широко известного как M80 Stiletto, по всей видимости, продолжается. Как утверждает издание Defence Blog, данное творение уникально за счет сверхвысокой скорости и способности ходить в местах, недоступных другим судам. Это достигается за счет инновационной конструкции типа пентамаран, изготовленной из композитов, выполненных на основе углеродного волокна.

Катер был создан для выполнения боевых заданий на мелководных морских участках и в прибрежных водах.

Ни один другой корпус не сравнится с его скоростью, качеством передвижения, грузоподъемностью и совместимостью с беспилотной техникой.

- заявляет Defence Blog.

M80 Stiletto является самым большим судном, построенным из углеродного волокна для правительства США. Катер развивает скорость в 60 узлов и в состоянии пройти около 500 миль на одном баке. Возможно выполнение разворота на 360°, при котором теряется меньше, чем 10% скорости. Предполагается установка оружия, применение которого возможно на любой скорости.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Пойма-Э
Похожие новости
20.05.2019
NASA возобновит изучение грунта и газов с Луны через 6-12 месяцев
22.11.2017
"Лос-Анджелесом" меньше
09.12.2016
Суперджет и три гуся
18.12.2012
Непобедимое оружие слабых
17.04.2007
На выставке LAAD-2007 под эгидой "Рособоронэкспорта" будут представлены 18 российских производителей военной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор