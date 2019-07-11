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11.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция заявила о готовности применять С-400

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну будет совершено нападение, заявил президент страны Тайип Эрдоган на борту самолета во время возвращения из Боснии и Герцеговины.

Эрдоган решил объяснить, для чего Турция покупает С-400: "Если кто-то на нас нападет, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию".

Он также заявил о намерениях Анкары участвовать с Москвой в совместном производстве С-400, передает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

"В вопросе совместного производства у нас с Россией нет каких-либо проблем. Мы с самого начала наших переговоров с президентом (России Владимиром) Путиным достигли соглашения по этой теме. Надеюсь, что мы перейдем к совместному производству, сейчас каких-либо проблем нет. Разные спекуляции исходят от тех сторон, которые хотят, чтобы мы отказались от покупки С-400", – подчеркнул турецкий лидер.

Ранее США пригрозили Турции "реальными последствиями" после поставок российских С-400.

До этого Эрдоган заявил о подготовке к отправке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.


Наталья Ануфриева

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