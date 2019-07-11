Войти
11.07.2019
Военное обозрение

Показано видео с рисующим танком

533
0
+1

Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума. Речь идёт о рисовании на большом мольберте пятиконечной звезды с помощью маркера, который закреплён на пушке танка Вооружённых сил РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Для зрителей представления с танком следует комментарий:

В это сложно поверить, друзья, но танк, используя свою пушку и стабилизатор вооружения, начинает изображать фигуру. Наводчик-оператор танка, изображающего пятиконечную звезду, - рядовой Алексей Прохоров.

В сети тут же озвучили вопрос: каким образом такие представления, как рисование на мольберте или разрезание арбуза (также нередко входит в "шоу-программу" на различного рода военно-технических форумах), могут в итоге помочь в ходе реального боя?

На самом деле, речь идёт о демонстрации возможностей не только экипажа боевой машины, но и танка. По понятным причинам, это ещё и своеобразный пиар-ход для потенциальных покупателей российских вооружений, включая танковые.

В том же ролике отмечено, что при рисовании звезды используется в первую очередь система управления огнём, в первую очередь – стабилизатор пушки. Как добавляет голос за кадром: "…во взаимодействии с механиком водителем".


Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
18.07.2017
"Галактика" рассматривает возможность покупки российского стартапа "Лин Индастриал"
15.11.2016
Путин 15 ноября начнет серию встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК
29.06.2015
Солнечная батарея вместо бочки с мазутом
29.01.2015
Российские транспортные самолеты Ил-76 опробуют в роли бомбардировщиков
19.10.2011
"Рособоронэкспорт" прогнозирует устойчивый рост спроса на спецсредства борьбы с терроризмом на мировом рынке
30.11.2007
В НПО "Сатурн" завершен очередной этап испытаний второго морского двигателя российской разработки - М70ФРУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор