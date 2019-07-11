Показано видео с рисующим танком

Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума. Речь идёт о рисовании на большом мольберте пятиконечной звезды с помощью маркера, который закреплён на пушке танка Вооружённых сил РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Для зрителей представления с танком следует комментарий:

В это сложно поверить, друзья, но танк, используя свою пушку и стабилизатор вооружения, начинает изображать фигуру. Наводчик-оператор танка, изображающего пятиконечную звезду, - рядовой Алексей Прохоров.

В сети тут же озвучили вопрос: каким образом такие представления, как рисование на мольберте или разрезание арбуза (также нередко входит в "шоу-программу" на различного рода военно-технических форумах), могут в итоге помочь в ходе реального боя?

На самом деле, речь идёт о демонстрации возможностей не только экипажа боевой машины, но и танка. По понятным причинам, это ещё и своеобразный пиар-ход для потенциальных покупателей российских вооружений, включая танковые.

В том же ролике отмечено, что при рисовании звезды используется в первую очередь система управления огнём, в первую очередь – стабилизатор пушки. Как добавляет голос за кадром: "…во взаимодействии с механиком водителем".