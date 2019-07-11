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11.07.2019
ТАСС

Японский зонд "Хаябуса-2" начал снижаться перед второй посадкой на астероид Рюгу

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Японский зонд "Хаябуса-2"
Японский зонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: © ISAS/JAXA via AP

Примерно через 22 часа после начала снижения зонд окажется в 500 метрах от астероида и его переведут в автоматический режим управления

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), находящийся вблизи отдаленного астероида Рюгу, в среду начал снижаться с орбиты на высоте 20 км, чтобы через сутки совершить вторую посадку на это космическое тело. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

На первом этапе аппарат будет опускаться со скоростью 40 см в секунду, пока не приблизится к Рюгу на расстояние 5 км. После этого скорость уменьшится до 5 см в секунду. Контролировать проведение операции и корректировать траекторию движения японские специалисты смогут благодаря установленной на "Хаябусе-2" камере, однако сигнал от нее доходит до Земли только спустя 10 минут.

Примерно через 22 часа после начала снижения зонд окажется в 500 метрах от астероида. Затем из-за отсутствия возможности оперативно следить за поведением аппарата с Земли его переведут в автоматический режим управления. В качестве ориентира для посадки "Хаябусы-2" будет использовать сброшенную ранее на поверхность космического тела контрольную метку.

Само приземление должно продлиться всего несколько секунд. За это время зонд должен выстрелить в поверхность астероида металлической пулей, которая поднимет вверх пыль и фрагменты грунта. Их в свою очередь соберет установленный на аппарате специальный пылесос. После этого "Хаябуса-2" вернется в свое обычное положение на расстоянии 20 км от Рюгу.

Астероид находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. Первая посадка на Рюгу успешно прошла в феврале. Тогда зонд смог собрать нужные образцы пород.

Предполагается, что аппарат весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
Марс
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