СМИ обнародовали стоимость проведения Дня независимости США

Телеканал CBS рассказал, во сколько США обошлось празднование Дня независимости, который отмечался 4 июля.

Так, по данным СМИ, Пентагон затратил на полеты истребителей, транспортировку танков и другой военной техники $1,2 млн. Отмечается, что эта сумма не учитывает также проведенное мероприятие "Салют Америке".

Телеканал отметил, что многие противники американского лидера Дональда Трампа критиковали его за использование денег налогоплательщиков. Они также заявляли, что праздник был чересчур милитаризованным и на нем присутствовало слишком много рекламы в рамках предвыборной кампании Трампа, который планирует переизбраться в 2020 году.

4 июля сообщалось, что в центре Вашингтона в честь праздника выставили старые и ржавые танки.