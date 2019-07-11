На Украине для военных закупали бракованные бронежилеты

Государственное бюро расследований Украины заподозрило чиновников в закупке бракованных бронежилетов для военных. В качестве доказательств ведомство 9 июля опубликовало переговоры чиновников министерства обороны.

Отмечается, что они знали о браке покупаемого товара, однако всё равно приняли продукцию у производителя. По данным ведомства, брак заключался в том, что обмундирование легко простреливалось и не предоставляло военным никакой защиты.

В начале беседы чиновники заявляют, что бронежилеты "немного" бракованы. Между собой они обсуждают проведение проверки, во время которой товар никто не будет осматривать.

Однако по словам технолога, которая, по всей видимости, рассказывала представителям власти о закупках, продукция совершенно не соответствовала стандартам.

Кроме наличия брака выяснилось, что бронежилеты покупали по завышенным ценам. По предварительной информации, ущерб государственному бюджету от их закупки составил около 100 млн гривен (примерно $4 млн).

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавал госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения бывшего украинского лидера Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна "Укроборонпром".

В Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.