Войти
11.07.2019
Известия.ru

На Украине для военных закупали бракованные бронежилеты

759
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Государственное бюро расследований Украины заподозрило чиновников в закупке бракованных бронежилетов для военных. В качестве доказательств ведомство 9 июля опубликовало переговоры чиновников министерства обороны.

Отмечается, что они знали о браке покупаемого товара, однако всё равно приняли продукцию у производителя. По данным ведомства, брак заключался в том, что обмундирование легко простреливалось и не предоставляло военным никакой защиты.

В начале беседы чиновники заявляют, что бронежилеты "немного" бракованы. Между собой они обсуждают проведение проверки, во время которой товар никто не будет осматривать.

Однако по словам технолога, которая, по всей видимости, рассказывала представителям власти о закупках, продукция совершенно не соответствовала стандартам.

Кроме наличия брака выяснилось, что бронежилеты покупали по завышенным ценам. По предварительной информации, ущерб государственному бюджету от их закупки составил около 100 млн гривен (примерно $4 млн).

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавал госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения бывшего украинского лидера Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна "Укроборонпром".

В Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
Похожие новости
27.09.2016
Оборонно-Потемкинский Комплекс, или Об особенностях перевооружения нашей армии
29.01.2016
Авиастроительный концерн «Антонов» опроверг сообщения о ликвидации
23.12.2014
"Укроборонпром" обспечил импортозамещение 30% комплектующих, закупавшихся в рамках промкооперации с РФ
28.03.2014
Военная техника ВС Украины, оставшаяся в Крыму, и основная специализация предприятий ОПК Крыма
31.08.2011
Украина представит на выставке вооружений в Нижнем Тагиле БМП-1М с боевым модулем «Шквал»
27.10.2008
Украина превратила рынок вооружений в «привоз»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:27
  • 47
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор