Адмирал США рассказал о "сотнях российских военных" в Венесуэле

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.

"Российские войска и российские военные подрядчики располагаются [в республике], их присутствие в Венесуэле исчисляется сотнями. Они поддерживают режим [президента Николаса] Мадуро", — заявил Фоллер, выступая 9 июля на слушаниях в сенате.

По его утверждениям, российские военные поддерживают в Венесуэле работоспособность военной техники и "проводят весь комплекс мер для поддержания своего марионеточного режима", пишет ТАСС.

Доказательств своих слов американский военный не привел.

Из Вашингтона неоднократно звучали заявления о том, что в Венесуэле якобы находятся войска из России.

Причиной стало то, что 24 июня в Боливарианской Республике приземлился российский военный самолет. На следующий день замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что в страну прибыли специалисты для планового обслуживания поставленной ранее техники.

27 июля российский лидер Владимир Путин в интервью Financial Times подчеркнул, что в республике нет российских войск.

"Я уже много раз и нашим американским партнерам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причем совсем недавно группа выехала оттуда", — сказал президент.

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его "легитимность" признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Россия, Китай, Мексика и другие страны поддержали Мадуро. Венесуэльский лидер назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.