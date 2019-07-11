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11.07.2019
Военное обозрение

Sohu: Китай обрел свои двигатели благодаря Украине

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На сегодняшний день кроме КНР никто в мире не обладает машинами, аналогичными 20-й серии – это истребитель J-20, тяжёлый военно-транспортный самолёт Y-20 и ударный вертолет Z-20. При этом удалось создать собственные передовые авиадвигатели, такие как Taihang и EMEI. Это стало возможным не в последнюю очередь благодаря украинским технологиям, переданным компанией "МоторСич". Об этом заявляет китайское издание Sohu.

Источник изображения: topwar.ru

J-20

С его слов, с распадом СССР Украина, помимо значительной части бывших советских вооруженных сил, унаследовала многочисленные военно-промышленные предприятия. Однако в отсутствие заказов они начала деградировать.

Оборонная индустрия Украины известна во всем мире. Многие страны знают, что ее экономика находится в затруднительном положении, поэтому туда отправились, чтобы купить оружие, технологии, нанять научно-технический персонал.

- указывает Sohu, отмечая, что "мы рассматриваем Украину как сокровищницу, технологический и кадровый резерв".

Уже в 1991 году началось привлечение кадров с незалежной.

С тех пор каждый год приезжают украинские специалисты, чтобы присоединиться к промышленному строительству и даже поселиться в Китае.

Помимо научно-технического персонала, в КНР прибыли основные боевые системы Украины, такие как авианосец "Варяг", а вместе с ними и силовые установки, например, газовая турбина УГТ-25000, авиадвигатель Д-136.

Ранее отечественные эсминцы полагались на европейскую и американскую силовые установки, но из-за нежелания производителей поставлять мощную газовую турбину LM-2500, только обратившись к Украине, удалось получить "сердце" корабля.

Как поясняет Sohu, незалежной сотрудничество с КНР помогает смягчить внутренние экономические трудности, поэтому эти связи являются "примером беспроигрышной ситуации".

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
J-20
LM2500
WS-10
Y-20
Z-20
Варяг
Компании
Мотор Сич
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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