США призывают союзников объявить "Хезболлу" террористической организацией - Помпео
Члены военизированной организации "Хезболлах".
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Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помепо призвал сторонников США объявить радикальное движение "Хезболла" террористической организацией.
"Сегодняшние санкции против высокопоставленных должностных лиц "Хезболлы" являются частью усилий Соединенных Штатов по противодействию коррупционному влиянию "Хезболлы" в Ливане. Мы призываем наших союзников объявить "Хезболлу" в целом террористической организацией", - написал Помпео в своем твиттере.
Ранее во вторник стало известно, что Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента и сотрудника службы безопасности Ливана, которые поддерживают радикальное движение "Хезболла".
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