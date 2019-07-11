США призывают союзников объявить "Хезболлу" террористической организацией - Помпео

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помепо призвал сторонников США объявить радикальное движение "Хезболла" террористической организацией.

"Сегодняшние санкции против высокопоставленных должностных лиц "Хезболлы" являются частью усилий Соединенных Штатов по противодействию коррупционному влиянию "Хезболлы" в Ливане. Мы призываем наших союзников объявить "Хезболлу" в целом террористической организацией", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее во вторник стало известно, что Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента и сотрудника службы безопасности Ливана, которые поддерживают радикальное движение "Хезболла".