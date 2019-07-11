Группа ГАЗ начнет выпуск грузового автомобиля "Садко-Next"

Как сообщил веб-ресурс auto.mail.ru , Группа ГАЗ скоро начнёт выпуск преемника грузового автомобиля ГАЗ-66. Горьковский автозавод оформил сертификационные документы на грузовой внедорожник "Садко-Next", который получил индекс С41А23.

Грузовой автомобиль ГАЗ "Садко-Next" С41А23 (с) auto.mail.ru

Оформление сертификационных документов означает, что товарные "Садко-Next" скоро выйдут на рынок. Новое поколение "Садко" могло появиться раньше, но газовцы, учитывая нишевый характер модели, взяли паузу, отложив выход новинки до 2019 года. Ускорить работу над проектом заставил интерес со стороны зарубежных покупателей.

От "Газона-Next" внедорожная версия отличается огромным клиренсом, односкатной ошиновкой и другим оформлением передка - вместо "некстовской" оптики появились обычные "советские" фары, которые не боятся попадания воды.

Грузоподъемность новой модели составляет 3 тонны - это сразу на тонну больше, чем мог взять на борт прежний ГАЗ-33088 "Садко". От модели 33088 после доработки были взяты только мосты, колёса и рама, притом "скелет" грузовика стал жёстче благодаря применению другой стали и других нововведений.

Пока существует единственная модификация новинки - с 4-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра (149 л.с. и 490 Нм). Коробка передач - механическая, 5-ступенчатая, хотя сейчас вовсю ведутся работы над адаптацией автоматической коробки передач отечественного производства.