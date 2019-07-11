Войти
11.07.2019
bmpd.livejournal.com

Группа ГАЗ начнет выпуск грузового автомобиля "Садко-Next"

668
0
+2

Как сообщил веб-ресурс auto.mail.ru , Группа ГАЗ скоро начнёт выпуск преемника грузового автомобиля ГАЗ-66. Горьковский автозавод оформил сертификационные документы на грузовой внедорожник "Садко-Next", который получил индекс С41А23.

Грузовой автомобиль ГАЗ "Садко-Next" С41А23 (с) auto.mail.ru

Оформление сертификационных документов означает, что товарные "Садко-Next" скоро выйдут на рынок. Новое поколение "Садко" могло появиться раньше, но газовцы, учитывая нишевый характер модели, взяли паузу, отложив выход новинки до 2019 года. Ускорить работу над проектом заставил интерес со стороны зарубежных покупателей.

От "Газона-Next" внедорожная версия отличается огромным клиренсом, односкатной ошиновкой и другим оформлением передка - вместо "некстовской" оптики появились обычные "советские" фары, которые не боятся попадания воды.

Грузоподъемность новой модели составляет 3 тонны - это сразу на тонну больше, чем мог взять на борт прежний ГАЗ-33088 "Садко". От модели 33088 после доработки были взяты только мосты, колёса и рама, притом "скелет" грузовика стал жёстче благодаря применению другой стали и других нововведений.

Пока существует единственная модификация новинки - с 4-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра (149 л.с. и 490 Нм). Коробка передач - механическая, 5-ступенчатая, хотя сейчас вовсю ведутся работы над адаптацией автоматической коробки передач отечественного производства.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
18.02.2016
Западный военный округ РФ получил 12 модернизированных "Градов"
12.11.2013
Спецназ Южного округа вооружится 60 «Тайфунами»
13.07.2012
В ЦНИИ «Буревестник» разработана концепция развития минометного вооружения батальонного звена
29.06.2012
Танки в городе
19.08.2009
Металлургия высоких технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор