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11.07.2019
Интерфакс-АВН

В Дамаске в среду стартуют переговоры по созданию Конституционного комитета с участием спецпосланника генсека ООН

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Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В Дамаске в среду начинаются переговоры по созданию Конституционного комитета с целью возобновления процесса по выходу страны из затяжного вооруженного конфликта, в которых принимает участие специальный посланник генерального секретаря ООН в Сирии Гейр Педерсен.

Пресс-секретарь генсека ООН Фархан Хак накануне отметил, что спецпосланник встретится с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, а также другими высокопоставленными должностными лицами сирийского МИД.

Ранее Педерсен выразил надежду на возможность продвинуть политический процесс в Сирии посредством создания Конституционного комитета.

"Рад вернуться в Дамаск. Надеемся, что мы сможем продвинуть политический процесс с помощью Конституционного комитета, и найдем способ положить конец насилию в Идлибе. Продолжить работу (по решению проблем) с задержанными, похищенными и пропавшими без вести,"- написал Педерсен во вторник в твиттере.

В состав Конституционного комитета войдут 150 членов, 50 из которых будут выбраны властями Сирии, столько же - оппозицией и еще 50 - посланником ООН.

Если Дамаск одобрит перечень предложений Педерсена, Конституционный комитет начнет работу в сентябре.

Нынешний визит Педерсена в Дамаск - четвертый с тех пор, как он приступил к работе в должности гспецпосланника ООН по Сирии в январе.

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