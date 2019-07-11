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11.07.2019
Lenta.ru

Названо отличие С-350 от С-400

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Зенитный ракетный комплекс С-350
Зенитный ракетный комплекс С-350.
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф" превосходит, особенно после принятия на вооружение ракеты 40Н6, С-350 "Витязь" по дальности поражения целей, однако уступает ему по боекомплекту и подвижности, пишет "Военно-промышленный курьер".

Газета задается вопросом о целесообразности принятия на службу С-350 "Витязь", если в настоящее время в Вооруженных силах России идет интенсивное замещение С-300 "Фаворит" на С-400 "Триумф", а сочетание С-400 "Триумф" и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" "обеспечивает поражение целей на дальности от 400 километров до нескольких сот метров".

Ответ издание предлагает искать, обращая внимание на боевое соединение, которое первым начнет получать С-350 "Витязь" — 24-ю мобильную зенитную ракетную бригаду. "Ее задача — защищать объекты на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в частности Красноярского края и Хакасии. По тревоге дивизионы бригады выдвигаются в заданные районы и начинают их прикрывать. При огромной площади Западной и Восточной Сибири не все можно защитить современными С-400", — пишет "Военно-промышленный курьер".

В газете уверены, что С-350 "Витязь" за счет шасси на базе тягачей "Вощина" могут легко двигаться по бездорожью. "Поэтому отследить и просчитать их перемещение для противника будет весьма сложно", — отмечает издание.

В "Военно-промышленном курьере" обращают внимание на то, что создаваемая российская система противовоздушной обороны (ПВО) "не имеет четкого эшелонирования, как часто пытаются указать эксперты", а "будет максимально гибкой и заточенной под оперативную обстановку".

В мае издание Defence Blog, ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщило, что военное ведомство ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила "проблемный" "Панцирь-С1".

В апреле заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил о начале производства С-350 "Витязь".

ЗРК С-350 "Витязь" оснащается двумя типами ракет. 9М100 предназначена для поражения аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии около 120 километров, движущихся со скоростью до 4,8 километра в секунду. 9М96 способна перехватывать на скорости до километра в секунду низколетящие цели, например, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боевые блоки, удаленные от ЗРК на расстояние до 15 километров.

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Страны
Россия
Продукция
40Н6
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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