Войти
11.07.2019
Военно-промышленный курьер

Lockheed Martin навязывает свои истребители Канаде

527
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Концерн Airbus и компания Boeing заявили, что могут выйти из процесса торгов на поставку Канаде новых истребителей. По их утверждению, конкурс преднамеренно делается с уклоном на выигрыш компании Lockheed Martin с её истребителем F-35. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники в авиастроении, пожелавшие остаться анонимными.

Канада собирается закупить 88 новых самолетов. Стоимость контакта составляет от 15 до 19 миллиардов долларов. Самолеты должны быть поставлены между 2025 и началом 2030-х годов. До 17 июля канадское правительство должно выпустить так называемый запрос предложений - окончательный список требований.

В конкурсе также принимает участие шведская компания Saab. Компания Boeing и концерн Airbus официально написали в Оттаву, выражая озабоченность по поводу текущих требований. Есть мнение, что некоторые спецификации явно благоприятствуют выбору истребителя F-35 производства компании Lockheed Martin.

Следует заметить, что Канада является частью международного консорциума, разработавшего F-35. Руководство страны заявило в 2010 году, что купит таких 65 самолетов, но позже отказалась от этого решения, напоминает Регнум.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Швеция
Продукция
F-35
Компании
Airbus
Boeing
Lockheed-Martin
SAAB
Похожие новости
03.01.2018
Колумбия купит у Испании подержанные Eurofighter Typhoon?
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
27.11.2013
Последний довод королей
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор