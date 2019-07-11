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11.07.2019
Вестник Мордовии

Самоходку 2С19М2 "Мста-С" модернизируют до уровня лучших мировых образцов

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российской 152-мм самоходной гаубице 2С19М2 "Мста-С" предстоит глубокая модернизация.

Как сообщается в годовом отчете корпорации "Уралвагонзавод", целью проводимой опытно-конструкторской работы является придание САУ тактико-технических характеристик, соответствующих лучшим мировым образцам.

Впервые 2С19М2 была продемонстрирована 6 лет назад на "Russia Arms EXPO-2013".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В репортаже с этой выставки "Вестник Мордовии" отмечал:

"2С19М2 оснащена программируемым комплексом механизмов заряжания, модернизированной системой управления наведением и огнем. Место механика-водителя получило необходимый уровень автоматизации.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Выполненная модернизация САУ обеспечила повышенную (до 10 выстрелов в минуту) скорострельность, выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат. Оборудование улучшенной "Мсты" может автоматически рассчитывать установки для стрельбы с закрытых позиций. Осуществляется автоматическая наводка орудия и восстановление наводки после выстрела.

Обеспечивается режим "одновременный огневой налет", при котором цель поражается одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одного орудия".

По большинству характеристик эта САУ считается одной из лучших, однако она существенно отстает по такой важной характеристике как максимальная дальность стрельбы. Если наша машина способна бить на расстояния не более 29 км, то иностранные - уже на 40 км и более.

По всей вероятности, как раз повышение дальности стрельбы и будет основным вопросом, решением которого займутся уральские разработчики. Тем более определенные успехи в этом направлении уже есть.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Модернизированные 2С19М2, как и новейшие "Коалиция-СВ2, станут основой российской артиллерии в ближайшие десятилетия.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Мста-С
Компании
Уралвагонзавод
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