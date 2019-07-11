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11.07.2019
Вестник Мордовии

С какой целью колесный "Бумеранг" превратили в БМП "Бережливый"?

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Источник изображения: Фото: milindcom

Боевая машина пехоты "Бережливый" не первый год демонстрируется на международных военно-технических форумах "Армия".

Эта БМП создана на основе средней колесной унифицированной платформы "Бумеранг". Первые фотографии появились в Сети еще до того, как ее представили на динамических показах в Алабино. Тем не менее, первый показ многих удивил. Вместо необитаемого боевого отделения на машине появилась, по сути, башня от БМП-2, правда с радикально переработанной электронной начинкой и усиленным вооружением, известным как "Бережок"

В принципе, экипаж получил в свое распоряжение самое современное оборудование, у наводчика-оператора появился прицел с тепловизионным каналом и автомат сопровождения целей. Командиру досталась панорама, с помощью которой он может не только обнаруживать цели, но и при необходимости брать управление вооружением на себя.

Вдобавок к 30-мм пушке со спаренным пулеметом ПКТМ смонтирован 30-мм автоматический гранатомет. Имеется комплект ПТУР "Корнет".

"Бережок" давно уже освоен в производстве, он экспортировался в Алжир, сейчас БМП-2М поставляют в Российскую армию. Это существенно упрощает и удешевляет его внедрение на "Бумеранге". Поэтому не зря подобная версия получила обозначение "Бережливый".

Некоторые военные эксперты считают, что появление данной модификации можно рассматривать как, своего рода, запасной или временный вариант, если по каким-то причинам варианты с необитаемым боевым отделением не устроят военных. К тому же показ на полигоне в Алабино может заинтересовать иностранных покупателей - новейшая российская БМП демонстрирует здесь высокую огневую мощь, точность и хорошие скоростные характеристики.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Бумеранг
Корнет
ПКТМ
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