Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге

В мероприятии примут участие 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.

Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга.

Формат единого выставочного пространства объединяет экспозиции образцов продукции предприятий, вооружения и военно-морской техники, а также конференции, семинары, круглые столы и презентации. Гости форума смогут посетить предприятия ОПК и переговорить с иностранными делегациями.

Основная тематика выставки - судостроение, оружие и морское вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельная энергетика, морская авиация, инфраструктура базирования и обеспечения флота и перспективные технологии. Общая площадь экспозиции в павильонах "Ленэкспо", на открытых площадях и акватории Финского залива, у причалов Морского вокзала превышает 1,5 га. Ожидается участие 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.

Экспозиция

На МВМС-2019 будут представлены 21 корабль, катер и судно из состава ВМФ и Погранслужбы ФСБ РФ. Среди них - фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет проекта 20380 "Стойкий", малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков", десантный катер проекта 21820 "Мичман Лермонтов".

Также посетители смогут увидеть безэкипажный катер типа "Сканда", большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич", многофункциональный модульный катер проекта 23370 "Валерий Рождественский", рейдовый водолазный катер проекта 23040 "РВК-1064", судно на воздушной подушке СНВ П-900, пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 22120, а также 20 катеров предприятий - участников салона.

Как сообщили в пресс-службе госкомпании "Рособоронэкспорт", на МВМС представлен ряд новинок для иностранных заказчиков. Производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", 57-миллиметровой автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, различные корабли российского производства, в том числе малый ракетный проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Для иностранных делегаций проведут презентации востребованных на рынке образцов техники, в том числе фрегата "Гепард-3.9" и малого сторожевого корабля проекта 20382 "Тигр" в новом экспортном облике, противоминного корабля базовой зоны проекта 12701Э, патрульного корабля проекта 22160, скоростного патрульного катера проекта 12150 "Мангуст", транспортно-десантного катера БК-16, а также подводных лодок проекта 636 и "Амур-1650", оснащаемых ракетными системами Club-S.

Обширную экспозицию подготовил ведущий производитель систем противовоздушной обороны "Алмаз-Антей". По данным пресс-службы концерна, посетители выставки смогут увидеть действующий макет турельной установки (ТУ) 3М-47 "Комар" и макет ТУ "Гибка". Интерес специалистов должны вызвать модели боевых машин из состава ЗРК "Тор-М2Э" и "Тор- М2К", автономные боевые модули 9А331МК-1 из состава модульного "Тор- М2КМ" (морская модификация) и ЗРК "Оса-АКМ1".

Посетители стенда "Алмаз-Антея" смогут получить информацию о морских ЗРК "Риф-М", "Штиль-1", комплексе "Москит-Е", аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств "Подзаголовок-24Э". В виде макета и информационных материалов будет представлена информация о ракетах, используемых в интегрированных ракетных системах "Калибр-ПЛЭ" и "Калибр-НКЭ".

Деловая программа

На территории выставочного комплекса и в АО "Судостроительный завод "Северная верфь" пройдет более 20 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции: 10-я Международная конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" NSN"2019, XX Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2019", PLM-ФОРУМ-2019 "Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка", Пятая международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем" (ИКМ МТМТС-2019).

Девять предприятий АО "Концерн ВКО "Алмаз- Антей" участвуют в салоне. Представители холдинга планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции концерна, а также официальными организациями стран, которые примут участие в работе выставки.

В свою очередь главный спецэкспортер военной техники, компания "Рособоронэкспорт", отмечает углубление интереса рынка к комплексному сервисному обслуживанию поставляемых вооружения и военной техники, в том числе по военно-морской тематике. В качестве примера можно привести авианосец ВМС Индии "Викрамадитья". Как отметил глава компании Александр Михеев, портфель заказов компании "Рособоронэкспорт" в части военно-морской продукции превышает $5 млрд. Михеев отметил, что Россия присутствует практически во всех сегментах мирового рынка этой продукции и способна обеспечить потребности любого заказчика.

В пресс-службе спецэкспортера отметили, что в 2019 году по приглашению компании "Рособоронэкспорт" в Санкт-Петербург приедут 23 иностранные делегации, представляющие ВМС стран-партнеров.