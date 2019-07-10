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10.07.2019
Военно-промышленный курьер

МИД России не приемлет реализацию концепции "Великой Албании" косовских сепаратистов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Провокационные шаги Тираны и Приштины, делаюшиеся "в русле реализации концепции "Великой Албании", вызывают серьезную озабоченность Москвы. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что таким шагом Россия считает соглашение, подписанное 2 июля между Албанией и сепаратистским Косово об объединении диппредставительств в третьих странах.

"Отмечаем, что вызывающие действия Тираны и Приштины не случайны. Оттуда уже несколько лет раздаются заявления о де-факто объединении. Такая линия албанского и косовского руководства идет вразрез с основополагающей резолюцией СБ ООН 1244, подрывает диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, расшатывает стабильность на Балканах", - подчеркивается в сообщении МИД России.

При этом российское внешнеполитическое ведомство напоминает, что США и ЕС не реагируют на подобные деструктивные меры, "фактически покрывая разрушительные для региона великоалбанские проявления".

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  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
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