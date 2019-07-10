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10.07.2019
Военно-промышленный курьер

Новый вертолет-беспилотник MQ-8 Fire Scout поступил на вооружение ВМС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС США приняли на вооружение новый палубный беспилотник вертолетного типа MQ-8 Fire Scout ("Фаер Скаут"), предназначенный для разведки и наведения сухопутных, воздушных и морских средств поражения. Как сообщает Naval News со ссылкой на пресс-службу ВМС США, этот аппарат получил статус начальной боевой готовности.

"Эта кульминацией нескольких лет напряженной работы нашей команды, объединившей представителей флота и промышленности. Мы рады, что помогаем расширить возможности американских ВМС", - отметил менеджер программы "Фаер Скаут" Эрик Содерберг.

Беспилотный вертолет разработан компанией Northrop Grumman "Фаер Cкаут", он представляет собой усовершенствованную версию БПЛА MQ-8B. Аппарат получил более крупный фюзеляж - за основу взят корпус вертолета Bell 407. Он может находиться в воздухе до 24 часов при грузоподъемности около 450 кг. 

Его можно применять для наведения ракет AGM-176 "Гриффин", AGM-114 "Хеллфаер" и APKWS II.

Командование ВМС США рассчитывает, что беспилотник Fire Scout дополнит пилотируемые вертолеты MH-60 "Сихок", базирующиеся на кораблях флота. Новый беспилотник позволит увеличить дальность и продолжительность разведывательных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
APKWS
Fire Scout
SH-60
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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