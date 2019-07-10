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10.07.2019
Военное обозрение

Опубликовано видео "мгновенного уничтожения" грузовика ВСУ

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В социальных сетях появилось очередное видео, снятое, предположительно, народной милицией ДНР или сочувствующими им силами. На подписи к видео указано, что уничтоженный грузовик принадлежит вооруженным силам Украины.

Источник изображения: topwar.ru

На одном из видеоканалов, ассоциированных с народными республиками Донбасса, появилось видео, в котором, как утверждается, запечатлено уничтожение грузовика вооруженных сил Украины.

На кадрах, которые не позволяют определить ни принадлежность машины, ни четко идентифицировать ее назначение, видно, как реактивный снаряд, оставляя длинный след, приближается к грузовому автомобилю. При попадании автомобиль моментально загорается.

По видео нельзя определить, где и когда был уничтожен грузовик. Оно было обнародовано бывшим военным корреспондентом Народной милиции Михаилом Андроником.

Марсиане-коммунисты радуют нас очередным отчётом.

- прокомментировал уничтожения грузовика ВСУ управляемым снарядом официальный представитель НМ ДНР Даниил Безсонов.

Чуть ранее "Военное обозрение" уже публиковало другие кадры, на которых было запечатлено применение установки разминирования УР-83П, также известной как "Змей Горыныч" против военнослужащих вооруженных сил Украины.

Взрыв, эквивалентный по силе заряда одновременному подрыву 250 противотанковых мин.

- так описала удар пресс-служба 24 омбр имени короля Данила.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
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