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10.07.2019
Военное обозрение

США представили видео своего взгляда на будущее ВВС

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В обзоре официального журнала ВВС США Airman ("Пилот") сотрудники Агентства перспективных исследований министерства обороны США (DARPA) и Исследовательская лаборатория ВВС Соединенных Штатов представили видео, в котором было показана визуализация нескольких перспективных проектов американских боевых авиасистем.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, опубликованной в Airman, исследовательская лаборатория ВВС и DARPA работают над тем, чтобы расширить представление о предельных скоростях авиационных систем и приблизить технологии будущего.

Как утверждается в заметке, со времени первого полета ракетного самолета Bell X-1 в 1947 году ВВС разных стран постоянно поднимали предел скорости, находя новые способы заставить лететь самолет выше, быстрее и дальше.

Гиперзвук - главная из перспективных технологий

Однако США не одиноки в этом стремлении к скорости. Китай и Россия уже проводят летные испытания гиперзвукового оружия, а ряд других стран проявили интерес к внедрению технологий гиперзвукового полета.

Гиперзвук – это превышение скорости звука в пять раз и выше. С точки зрения военно-воздушных сил, это возможность полностью изменить правила игры.

Я больше всего боюсь, что страна утратила способность оставаться в авангарде передовых технологий, и сейчас мы движемся гораздо медленнее, чем раньше, при этом осознавая, что у нас есть противники, которые движутся невероятно быстро.

Через двадцать лет, если мы не будем осторожны, кто-нибудь может нас догнать. Я считаю, что мы никогда не позволим этому случиться. Поэтому технологически мы все время должны идти впереди.

- отметил генерал Джон Хайтен, возглавляющий стратегическое командование США.

На видео, размещенном в журнале, продемонстрировано несколько перспективных новинок, которые совместно разрабатывают две структуры ВС Соединенных Штатов. В частности, первым показан F-35, сопровождаемый роем ударных беспилотных истребителей нового типа.

США представили свой взгляд на будущее ВВС

В кабине пилота используется интерфейс с искусственным интеллектом с возможность голосовых команд. Ударные БПЛА, сопровождающие F-35, используют системы высокоточного оружия, а системы истребителя отслеживают показания здоровья пилота сразу по нескольким параметрам.

Следующий шаг в развитие беспилотных систем – контейнерные БПЛА. Они просты и дешевы в использовании, могут сбрасываться с различных типов авиационной техники – в том числе с транспортных самолетов, и испытания данной системы уже идут – "Военное обозрение" писало об этом.

Показан и малозаметный стратегический бомбардировщик B-2, выпускающий импульсную ракету, способную полностью отключить энергосистемы в городе. Последним в кадре промелькнул истребитель нового типа, с лазерным оружием, установленном в его корпусе.

Несмотря на кажущуюся нереалистичность ряда представленных технологий, большинство из них на данный момент находятся в разработке, и могут быть реализованы в ближайшие несколько лет.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-35
Компании
DARPA
Проекты
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ГЗЛА
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