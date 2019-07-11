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11.07.2019
Интерфакс-АВН

ОСК работает над концептом перспективных автономных необитаемых подводных аппаратов

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Стратегический необитаемый подводный аппарат "Посейдон"
Стратегический необитаемый подводный аппарат "Посейдон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) к 2025 году завершит разработку облика беспилотных аппаратов, которые будут выпускаться из существующих и перспективных подводных носителей, говорится в годовом отчете корпорации.

"Цели и задачи проекта: проведение комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки облика перспективных автономных необитаемых подводных аппаратов с возможностью выпуска/приема с существующих и перспективных подводных носителей", - говорится в документе.

Срок реализации проекта под названием "Перспектива "Р" - 2025 год, отмечается в отчете. В проекте участвует Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (АО "ЦКБ МТ "Рубин"), ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения, один из мировых лидеров в проектировании подводных лодок.

"Результаты реализации проекта в 2018 году: продолжалась работа по созданию действующих макетных образцов автономного необитаемого подводного аппарата, а также по определению облика спутника заказа - носителя", - говорится в документе.

В отчете ОСК также отмечается, что к 2025 году должны быть проведены комплексные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в целях разработки концепции единой унифицированной платформы и облика неатомной подводной лодки нового поколения.

Проект называется "Перспектива "Н", в нем участвует АО "ЦКБ МТ "Рубин", говорится в отчете.

"Результаты реализации проекта в 2018 году: продолжалась разработка технологии проведения кренования, программного обеспечения и создание опытного образца электронного угломерного прибора. Выполнялись работы по созданию корабельного образца воздухонезависимой энергетической установки и специального плавучего стенда для проведения испытаний воздухонезависимой энергетической установки совместно с литий-ионной аккумуляторной батареей", - говорится в годовом отчете.

В России разработаны концепты кораблей будущего - авианосца, эсминца, фрегата и двух типов подводных лодок, отмечается в отчете ОСК.

"Разработаны концепты (облики) инновационных кораблей будущего: авианосец, эсминец, фрегат, неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой, атомные подводные лодки 5-го поколения", - говорится в документе.

Согласно документу, ОСК в 2019 году продолжит работу над проектами по обоснованию обликов: морского авианесущего комплекса, универсальных десантных кораблей нового проекта, больших десантных кораблей нового проекта, атомных подводных лодок стратегического назначения 5-го поколения, десантных кораблей и катеров на воздушной подушке проектов 12322М и 12061М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
Авианосец
ВНЭУ
НПА
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