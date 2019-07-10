Фонд Mubadala интересуется проектом создания российского гражданского сверхзвукового самолета - Мантуров

Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Россия в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), проходящего в Екатеринбурге, представила фонду Mubadala (ОАЭ) проект создания сверхзвукового самолета, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы обозначили направление как перспективное, коллег это заинтересовало, особенно с учетом того, что они уже инвестировали в авиационный сектор нашей промышленности, в частности, в "Вертолеты России". С учетом того, что рынок растет, индустрия имеет хороший потенциал, коллеги видят возможным участие в этом направлении", - отметил он.

Министр уточнил, что это "многоформатный и многосторонний проект сотрудничества с Эмиратами, с Саудовской Аравией". "Возможно, и другие страны будут заинтересованы к подключению к этому проекту", - добавил он.

При этом ранее Мантуров говорил, что "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации".

По его словам, с 2022 по 2026 год может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолёта силами ОАК с привлечением входящих в её структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.