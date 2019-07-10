Войти
10.07.2019
Интерфакс-АВН

Зеленский предложил вместо парада на День Независимости выплатить премии украинским военным

542
0
+1
Украинские военные во время парада на День независимости
Украинские военные во время парада на День независимости.
Источник изображения: © AP Photo/Efrem Lukatsky

У праздника будет новый формат

Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский предложил не проводить "дорогой помпезный парад" на День Независимости, а выделить 300 млн гривен на премии украинским военным.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Издания
Военный Парад
Похожие новости
08.07.2019
Новое время (Украина): военный парад. Что задумал Трамп
05.06.2019
Крепка ли броня: что происходит с производством бронетехники в Украине (Апостроф, Украина)
08.10.2018
Александр Лукашенко пристрастился носить маршальский мундир
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
15.05.2015
Батальон танков «Армата» может съесть весь военный бюджет России – Сергей Гуриев
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 10.07 09:58
  • 1
The National Interest (США): как Русская православная церковь влияет на поведение России