Зеленский предложил вместо парада на День Независимости выплатить премии украинским военным

У праздника будет новый формат

Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский предложил не проводить "дорогой помпезный парад" на День Независимости, а выделить 300 млн гривен на премии украинским военным.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.