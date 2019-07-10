Войти
10.07.2019
Интерфакс-АВН

Правительство утвердило 19 аэродромов и аэропортов для транзита через РФ вооружений и военной техники

658
0
0
Военный аэродром
Военный аэродром.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Перечень воздушных пунктов пропуска через российскую границу транзитных вооружений, военной техники и имущества определен постановлением правительства РФ.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, транзит через территорию РФ вооружений, военной техники и военного имущества возможен через 19 пунктов в Абакане, Астрахани, Волгограде, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Москве (аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), Новосибирске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Ульяновске, Челябинске и Элисте.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
29.11.2017
Пестовать "цифру" или пасти баранов
27.03.2015
Польша бьет в барабаны и гонит волну
04.04.2014
Экипировка солдата будет сообщать врачам о ранении
10.06.2013
Путин разрешил представить истребитель Су-35С на 50-м авиакосмическом салоне в Ле-Бурже
19.11.2008
"Он просто другой"
03.05.2007
Задание на вырост. Концерн ПВО «Алмаз-Антей» начинает работать над перспективным зенитно-ракетным оружием нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 10.07 09:58
  • 1
The National Interest (США): как Русская православная церковь влияет на поведение России