Правительство утвердило 19 аэродромов и аэропортов для транзита через РФ вооружений и военной техники

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Перечень воздушных пунктов пропуска через российскую границу транзитных вооружений, военной техники и имущества определен постановлением правительства РФ.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, транзит через территорию РФ вооружений, военной техники и военного имущества возможен через 19 пунктов в Абакане, Астрахани, Волгограде, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Москве (аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), Новосибирске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Ульяновске, Челябинске и Элисте.