ОСК сообщает о разработке концептов кораблей будущего

Вывеска на здании Объединенной строительной корпорации в Москве.

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - В России разработаны концепты кораблей будущего - авианосца, эсминца, фрегата и двух типов подводных лодок, говорится в годовом отчете Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Разработаны концепты (облики) инновационных кораблей будущего: авианосец, эсминец, фрегат, неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой, атомные подводные лодки 5-го поколения", - говорится в документе.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 г. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.