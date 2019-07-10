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10.07.2019
Интерфакс-АВН

ОСК сообщает о разработке концептов кораблей будущего

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Вывеска на здании Объединенной строительной корпорации в Москве
Вывеска на здании Объединенной строительной корпорации в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - В России разработаны концепты кораблей будущего - авианосца, эсминца, фрегата и двух типов подводных лодок, говорится в годовом отчете Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Разработаны концепты (облики) инновационных кораблей будущего: авианосец, эсминец, фрегат, неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой, атомные подводные лодки 5-го поколения", - говорится в документе.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 г. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
Авианосец
ВНЭУ
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