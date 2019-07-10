Нетаньяху напоминает Ирану об израильской боевой авиации
Иерусалим. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и Иран, и Сирия находятся в зоне досягаемости израильской авиации, и руководству Ирана стоит помнить об этом факте.
"Иран недавно угрожал уничтожить Израиль", - цитирует издание "Джерузалем пост" слова премьера, сказанные на авиабазе "Неватим" возле истребителя-бомбардировщика F-35.
"Им (властям Ирана - ИФ) полезно помнить, что эти самолеты могут достигнуть любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию", - отметил премьер.
Как сообщало ранее агентство "Мехр", глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Мохтаба Зоннур заявил, что в случае нападения США на Иран Израиль будет уничтожен в течение получаса.
В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.
Кроме этого, Иран, недовольный позицией европейских стран после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, начал поэтапное сокращение обязательств по СВПД.
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