Войти
10.07.2019
Интерфакс-АВН

Нетаньяху напоминает Ирану об израильской боевой авиации

510
0
0
ВВС Израиля
ВВС Израиля.
Источник изображения: https://www.youtube.com

Иерусалим. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и Иран, и Сирия находятся в зоне досягаемости израильской авиации, и руководству Ирана стоит помнить об этом факте.

"Иран недавно угрожал уничтожить Израиль", - цитирует издание "Джерузалем пост" слова премьера, сказанные на авиабазе "Неватим" возле истребителя-бомбардировщика F-35.

"Им (властям Ирана - ИФ) полезно помнить, что эти самолеты могут достигнуть любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию", - отметил премьер.

Как сообщало ранее агентство "Мехр", глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Мохтаба Зоннур заявил, что в случае нападения США на Иран Израиль будет уничтожен в течение получаса.

В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.

Кроме этого, Иран, недовольный позицией европейских стран после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, начал поэтапное сокращение обязательств по СВПД.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Продукция
F-35
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
10.06.2019
Новая "Буря в пустыне": как США будут воевать с Ираном
14.06.2018
Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
29.09.2016
О какой угрозе России можно говорить?
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 16:22
  • 52
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 10.07 16:17
  • 1
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты