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10.07.2019
WarSpot

Бельгия и Нидерланды покупают тральщики в складчину

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Источник изображения: warspot.ru

Бельгия и Нидерланды приобретут минные тральщики. Вчера, 8 июля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс и госсекретарь по обороне Нидерландов Барбара Виссер подписали соглашение о совместной закупке новых кораблей.

Согласно подписанному документу, в течение десяти лет каждая из стран получит шесть тральщиков нового типа. Первый корабль должен быть построен к 2023 году.

Рендер тральщика нового поколения.

Источник изображения: navyrecognition.com

Характеристики новых тральщиков пока не разглашаются, однако известно, что каждый из кораблей будет оснащён "дюжиной систем, состоящих из сотни беспилотников". Общая стоимость 12 кораблей составит €2,2 млрд — эту сумму Бельгия и Нидерланды разделят поровну.

Основным подрядчиком выступает компания Belgium Naval & Robotics (BNR), образованная консорциумом французских компаний Naval Group & Eca-Robotics Sasu. Основная часть работ будет проводиться на территории Бельгии. Таким образом, Бельгия и Нидерланды уравновесили свои вклады в совместные программы развития военного флота — ранее был подписан контракт на строительство четырёх фрегатов (двух для каждой из стран), строительство которых будет вестись в Нидерландах.

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Страны
Бельгия
Нидерланды
Франция
Проекты
БПЛА
Робот
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