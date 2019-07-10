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10.07.2019
ТАСС

Путин рассказал, как "эффект эскимо" помогает работать ракетной системе "Авангард"

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Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент подчеркнул, что аналогов этой ракетной системе нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал студентам Уральского федерального университета, на каких принципах работает ракетная система "Авангард". Глава государства этим примером отметил важность разработок в сфере новых материалов.

"Одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще - это наша ракетная система "Авангард". Аналогов нет! Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого", - заметил президент. "Если бы не новые материалы, это было бы невозможно осуществить", - подчеркнул он.

Путин рассказал, что ракета выполнена из новых материалов, и в процессе полета температура на ее поверхности достигает почти 3 тыс. градусов. "Напомню, на поверхности Солнца - 6 тыс. градусов, а здесь, поскольку изделие идет в плотных слоях атмосферы, - 3 тыс. градусов. Эффект эскимо: летит и плавится", - добавил президент. Он особо подчеркнул, что при этом сигнал управления проходит, а изделие держит нужную температуру нужное время.

"Невозможно было бы это сделать, если бы не достижения в области современных материалов", - заключил Путин, подчеркнув, что в современном мире без новых материалов невозможен прогресс ни в медицине, ни в авиастроении, ни в космосе, ни в ОПК.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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