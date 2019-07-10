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10.07.2019
ТАСС

Понтонеры Южного военного округа победили в конкурсе Армейских игр "Открытая вода"

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Военнослужащие наводят понтонный мост
Военнослужащие наводят понтонный мост.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

На выполнение конкурсных заданий команда потратила 45 минут 29 секунд

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Понтонеры Южного военного округа (ЮВО) стали победителями всеармейского этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода" Армейских международных игр, который прошел на полигоне Вантовый Владимирской области. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"В финале соревнования состязались три команды. В результате напряженной борьбы победу одержала команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа, затратив 45 минут 29 секунд на выполнение всех конкурсных заданий", - сообщили в военном ведомстве.

В округе добавили, что второе место заняла команда 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа (51 минута 16 секунд), а третье место досталось представителям 28-й понтонно-мостовой бригады центрального подчинения (56 минут 11 секунд).

Задачей конкурса была организация оперативной переправы мотострелкового подразделения с боевой техникой через реку шириной полкилометра. "Конкурс включал в себя ряд последовательных этапов: инженерная разведка водной преграды на наличие инженерных заграждений (мин) противника; преодоление противотанкового рва на пути колонны; далее - преодоление водной преграды на скорость с доставкой боевой техники", - пояснили в военном ведомстве.

В заключение конкурса понтонеры осуществили сборку ротного парома для переправы танков на противоположный берег с применением лодок СНЛ-8, путепрокладчиков БАТ-2, плавающих транспортеров ПТС-2, паромно-мостовых машин ПММ-2 и новейшего понтонного парка ПП-2005М.

Армейские международные игры - 2019 пройдут с 3 по 17 августа 2019 года на 24 полигонах 10 стран. Впервые они пройдут на территории Индии, Монголии и Узбекистана.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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