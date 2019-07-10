Китай заявил об окончании сборки марсохода и готовности к исследованию Марса

Китай готов к изучению Марса, специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) закончили сборку марсохода, который отправится к "Красной планете" в 2020 году. Об этом сообщает "Nplus1" со ссылкой на Global Times.

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Как пишет издание, запланированная марсианская миссия станет для Китая уже второй: в 2011 году вместе с российской станцией "Фобос-Грунт" в космос был запущен первый китайский марсианский зонд, однако по причине отказа бортового компьютера оба аппарата были потеряны. На этот раз в Пекине надеются, что все пройдет штатно.

В состав второй миссии войдут орбитальный зонд, посадочная платформа и сам марсоход. Отправка миссии предварительно запланирована на 23 июля следующего года. По расчетам аппараты выйдут на орбиту в феврале 2021 года, после чего будет осуществлена посадка на поверхность планеты, которую осуществит платформа с расположенным на ней марсоходом, в то время как орбитальный зонд останется на орбите и будет выполнять свою программу в течении года. Планируется, что марсоход будет выполнять программу по исследованию Марса в течении 92 дней, как минимум. Основная тема - исследования химического состава грунта, а также его распределения. На марсоход установили радар, способный собирать информацию о грунте на глубине до ста метров.

По задумке китайских конструкторов, марсоход массой 240 кг будет получать энергию исключительно с помощью солнечных панелей, без использования термоэлектрического генератора. Такой метод менее надежен, так как аппарат уязвим перед пылевыми бурями.

Также о планах по исследованию Марса заявили в NASA, полет марсохода запланирован на июль-август следующего года. Также свой марсоход в 2020 году запустит и Европейское космическое агенство ESA. Посадочную платформу для него создавал "Роскосмос", который уже доставил ее в Турин для финальной сборки.