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10.07.2019
Интерфакс-АВН

Алиев заявляет Туску о необходимости деоккупации азербайджанских территорий

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Ильхам Алиев. Источник: aztv.az.

Баку. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основной причиной нерешенности нагорнокарабахского конфликта является деструктивная позиция Армении.

"В ходе встречи один на один я проинформировал его (главу Евросовета Дональда Туска - ИФ) о нашей позиции по армяно-азербайджанскому нагорнокарабахскому конфликту. Наша непоколебимая позиция состоит из того, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наши усилия направлены на скорейшее урегулирование конфликта", - заявил Алиев во вторник в Баку в ходе совместного брифинга с главой Совета ЕС Дональдом Туском.

Он подчеркнул, что "основной причиной нерешенности конфликта является неконструктивная позиция Армении". "Усилия международного сообщества и Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование конфликта",- сказал глава государства.

"Статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Изменение статус-кво - означает начало деоккупации азербайджанских территорий",- заявил президент Азербайджана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Евросоюз
ОБСЕ
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