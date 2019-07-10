Секретарь СНБО обсудил с постпредом НАТО в Киеве перспективы евроатлантической интеграции Украины

Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк на встрече с делегацией НАТО под руководством главы Представительства НАТО в Украине Александера Винникова (Alexander Vinnikov) проинформировал о приоритетных направлениях работы, также поднимался вопрос о евроатлантической интеграции Украины.

"Стороны обсудили перспективы евроатлантической интеграции Украины, выполненные задачи в рамках годовой программы Украина-НАТО и стратегические планы", - сообщила пресс-служба СНБО по итогам встречи.