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10.07.2019
Интерфакс-АВН

Секретарь СНБО обсудил с постпредом НАТО в Киеве перспективы евроатлантической интеграции Украины

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк на встрече с делегацией НАТО под руководством главы Представительства НАТО в Украине Александера Винникова (Alexander Vinnikov) проинформировал о приоритетных направлениях работы, также поднимался вопрос о евроатлантической интеграции Украины.

"Стороны обсудили перспективы евроатлантической интеграции Украины, выполненные задачи в рамках годовой программы Украина-НАТО и стратегические планы", - сообщила пресс-служба СНБО по итогам встречи.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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