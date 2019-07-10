Российский и индийский военачальники обсудили вопросы взаимодействия и укрепления многоплановых связей

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на встрече в Москве обсудил сотрудничество с начальником штаба военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендером Дханоа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе беседы стороны "обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной области и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей между вооруженными силами двух стран".

"Глава российского Генштаба отметил, что важной составляющей двустороннего взаимодействия являются регулярные совместные военные учения и переговоры по линии генеральных штабов и видов вооруженных сил России и Индии", - сказали в Минобороны РФ.

Как сообщалось, Индия является одним из крупнейших покупателей российского вооружения. По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, портфель заказов компании в Индии составляет $10 млрд.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что поставки начнутся после 2020 года.

В феврале 2019 года стало известно, что Россия получила от Индии запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29. По данным газеты The Economic Times, ВВС Индии располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29, дополнительные самолеты пополнят еще одну. Издание оценило стоимость этой сделки в $847 млн.

Кроме того, Россия и Индия продолжают поиск новых форм сотрудничества по истребителю пятого поколения (FGFA - Fifth Generation Fighter Aircraft), обсуждают участие МиГ-35 в тендере на 110 легких истребителей, проект локализации производства вертолета Ка-226Т и его участие в тендере на закупку 111 палубных машин для ВМС Индии.