ОСК работает над обликом нового авианосца - отчет

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) работает над обликом морского авианесущего комплекса, следует из годового отчета корпорации.

"В 2019 году будет продолжена работа по проектам: обоснование обликов: морского авианесущего комплекса, универсальных десантных кораблей нового проекта, больших десантных кораблей нового проекта, атомных подводных лодок стратегического назначения 5-го поколения, десантных кораблей и катеров на воздушной подушке проектов 12322м и 12061м", - говорится в отчете.

В феврале прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов сказал "Интерфаксу", что корпорация в инициативном порядке работает над проектом нового авианосца.

"Мы инициативно работу такую ведём, потому что понимаем, что востребованность в такого рода кораблях, безусловно, существует", - сказал тогда Рахманов, отметив, что решение о том, строить ли авианосец, примут военные.

В прошлом году в командовании ВМФ РФ заявляли, что создание нового авианосца для ВМФ РФ заложено во втором программном периоде новой государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

В ноябре 2017 года Юрий Борисов, будучи замглавы Минобороны РФ (ныне вице-премьер), заявил: "Если говорить конкретно про авианесущие крейсера, то это конец программы, мы планируем разработку и закладку современных авианосцев".

Единственный российский авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - в настоящее время проходит ремонт.