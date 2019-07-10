После переговоров с талибами спецпредставитель США вылетел в Пекин

Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад завершил во вторник очередной раунд переговоров с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в столице Катара - Дохе.

"Сегодня утром я провел встречу с талибами. Теперь я отправился в Китай, а затем вернусь в Вашингтон, чтобы отчитаться и проконсультироваться по афганскому мирному процессу", - написал во вторник Халилзад в своем твиттере.

Седьмой раунд переговоров американского дипломата и делегации "Талибан" в Дохе проходил на прошлой неделе и прервался на два дня в связи с проведением в столице Катара 7-8 июля межафганской встречи.