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10.07.2019
Интерфакс-АВН

После переговоров с талибами спецпредставитель США вылетел в Пекин

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Залмай Халилзад
Залмай Халилзад.
Источник изображения: gdb.voanews.com

Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад завершил во вторник очередной раунд переговоров с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в столице Катара - Дохе.

"Сегодня утром я провел встречу с талибами. Теперь я отправился в Китай, а затем вернусь в Вашингтон, чтобы отчитаться и проконсультироваться по афганскому мирному процессу", - написал во вторник Халилзад в своем твиттере.

Седьмой раунд переговоров американского дипломата и делегации "Талибан" в Дохе проходил на прошлой неделе и прервался на два дня в связи с проведением в столице Катара 7-8 июля межафганской встречи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Китай
США
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