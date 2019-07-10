Удар из ДНР: за что атаковали украинских силовиков

В Сети появилось видео обстрела ВСУ из противоминной установки в ДНР

В сеть попало видео атаки по позициям военнослужащих Украины. Опубликовано оно было в фейсбуке одного из тактических соединений ВСУ. В подписи к кадрам отмечалось, что якобы это была провокация со стороны бойцов самопровозглашенных республик с целью дискредитации украинской армии и распространения "грязных фейков". Однако в ДНР заявляют, что удар был нанесен в ответ на обстрелы со стороны ВСУ.

В интернет попало видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко города Марьинка Донецкой области. Атака по позициям украинских силовиков велась из противоминной установки УР-83П. Запись была опубликована 24-й отдельной механизированной бригадой им. короля Даниила (ВСУ) в фейсбуке.

"Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с улиц населенного пункта Александровка, надеясь, что Вооруженные силы Украины, поддавшись на провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки", - говорится в подписи к размещенному видео.

Кроме того, там добавили, что этот подрыв зданий якобы был сделан специально, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих, выдав эту атаку за нападение украинской армии.

В подписи также отмечается, что видео будет передано в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-восточной части Украины.

В то же время, как отмечает телеканал "Звезда" со ссылкой на запись в "Сводках от ополчения Новороссии", в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что удар был нанесен в ответ на обстрелы.

"Позиция украинских оккупантов была полностью уничтожена благодаря слаженной работе бойцов ДНР", - приводит телеканал слова из публикации.

Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил по итогам саммита Украина - ЕС в Киеве, что стороны конфликта в Донбассе постепенно продвигаются к устойчивому прекращению огня.

"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что фактически мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова", - сказал президент страны.

Он подчеркнул, что в дальнейшем остается еще "много работы по восстановлению Донбасса", отметив, что стороны конфликта развели войска возле поселка Станица Луганская. Теперь ожидается подготовка для восстановления моста в поселке, который является пешеходным контрольно-пропускным пунктом между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР).

В то же время украинский глава государства пообещал, что в скором времени будут подвижки в процессе обмена пленными в Донбассе.

"Я верю, что все стороны хотят остановить войну и мы найдем выход и из этой ситуации. В ближайшее время продвинемся в вопросе обмена военнопленными", - заявил он, отметив, что в "Минске также ведется" этот вопрос. Проблема, по его словам, состоит в том, что "списки не совпадают с обеих сторон".

На пресс-конференции по итогам прошедшего саммита Владимир Зеленский объявил также условие, благодаря которому возможно снятие экономической блокады с самопровозглашенных республик.

"Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", - сказал он.

Глава Украины выразил надежду на прекращение боевых действий в Донбассе в течение года. "Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - уверен Владимир Зеленский.

Однако в ЛНР с ним не согласны. Как заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, Киеву нужно сесть за стол переговоров, а не выдвигать ультиматумы, передает РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, Киев ввел экономическую блокаду "в одностороннем порядке", не согласовывая это решение с жителями Донбасса. В ответ на это "последовала не национализация, а введение внешнего управления на брошенных предприятиях, чтобы десятки тысяч людей не остались без работы", обратил внимание Мирошник.

"Сегодня Киеву нужно не выдвигать ультиматумы, а так же, как ввели экономическую блокаду, также ее и снимать, а потом садиться в Минске за стол переговоров и договариваться о будущем экономическом взаимодействии", - подчеркнул он.

В России на заявления украинского лидера отреагировали по-разному. Так, член международного комитета Совфеда Олег Морозов верит в то, что "Зеленский хочет остановить войну на Донбассе", потому что так, по мнению сенатора, "надо". Кроме того, "другого выхода нет", отметил Морозов в разговоре с РИА "Новости". В этом случае "Зеленский будет президентом мира в Донбассе", сказал политик.

В то же время в Госдуме к словам Зеленского отнеслись с недоверием. "Очень сложно пока верить ему, у него фактически пока ничего не получается. Зеленский сделал огромное число законопроектов, и ни один из них не был принят. Он сделал несколько заявлений, но его первые попытки в управлении проходят неудачно", - сказал зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа РИА "Новости".

Он добавил, что пока все инициативы главы Украины "не приводят ни к чему хорошему ни во внутренней, ни во внешней политике".

В то же время представители самопровозглашенных республик продолжают отмечать нарушения со стороны украинских силовиков. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 15 нарушениях со стороны ВСУ, передает агентство.

Ангелина Мильченко