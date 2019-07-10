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10.07.2019
Российская газета

Нарышкин в Бресте обсудил перспективы сотрудничества спецслужб РФ и Беларуси

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Источник изображения: rg.ru

9 июля 2019 года директор Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкин находился с рабочим визитом в Бресте по приглашению Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Валерия Вакульчика. Об этом сообщило пресс-бюро СВР России.

Были обсуждены результаты и перспективы взаимодействия двух спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Сергей Нарышкин и Валерий Вакульчик отметили важность консолидации усилий, которые направлены на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности Союзного государства. Среди важнейших вопросов - противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.

СВР России и КГБ Беларуси подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия в духе братских отношений между нашими странами, подчеркивается в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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