Нарышкин в Бресте обсудил перспективы сотрудничества спецслужб РФ и Беларуси

9 июля 2019 года директор Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкин находился с рабочим визитом в Бресте по приглашению Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Валерия Вакульчика. Об этом сообщило пресс-бюро СВР России.

Были обсуждены результаты и перспективы взаимодействия двух спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Сергей Нарышкин и Валерий Вакульчик отметили важность консолидации усилий, которые направлены на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности Союзного государства. Среди важнейших вопросов - противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.

СВР России и КГБ Беларуси подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия в духе братских отношений между нашими странами, подчеркивается в сообщении.