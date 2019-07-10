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10.07.2019
Российская газета

Морпехи Северного флота отработают десантирование на БТР-80

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Отдельная бригада морской пехоты Северного флота приступила к практическим занятиям по десантной подготовке. Тренировки проходят в губе Грязная Кольского залива, в них задействованы подразделения морских пехотинцев и десантно-штурмовые батальоны.

Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, до начала занятий механики-водители БТР-80 прошли подготовку на полигонах соединения, а потом совершили марш к месту учений. В ходе морской десантной подготовки военнослужащие будут выполнять погрузку на десантные корабли и катера как с берега, так и на плаву, высадку морского десанта и на плав, и на упор.

Механики-водители и морпехи отрабатывают свои навыки, чтобы продемонстрировать их на празднике, посвященном Дню Военно-морского флота. Высадка десанта с больших десантных кораблей на БТР-80 всегда является самой зрелищной частью праздника.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Проекты
Военные учения
СФ
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