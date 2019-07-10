Корвет нового поколения назовут "Меркурий"

Корвет нового поколения с модульными вооружением будет передан ВМФ России в 2022 году. Корабль получит знаковое для русского флота имя "Меркурий".

- Сформирован корпус, устанавливаются фундаменты, выполняется насыщение. Срок сдачи корвета - конец 2022 года, - рассказал РИА Новости генеральный директор петербургского судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Пономарев.

Проект 20386, по которому строится "Меркурий", является модификацией серии 20380 из 10 корветов. Шесть уже переданы флоту и несут службу на Балтике и Тихом океане. Четыре находятся на разных стадиях строительства. Однако "Меркурий", головной корабль 386-го проекта, настолько отличается от отличается от предшественников, что может быть отнесен к новому поколению российских корветов. Корабль водоизмещением 2220 тонн предназначен для выполнения задач в ближней и дальней морской зоне, борьбы с подводными лодками, прикрытия десантных операций и защиты корабельных группировок от воздушного нападения.

Для выполнения столь разнородных миссий вооружение корвета выполнено по модульному принципу. В зависимости от поставленной задачи на "Меркурии"могут быть смонтированы пусковые установки крылатых ракет Х-35 и "Калибр", оборудование для поиска и уничтожения подводных лодок, дополнительные артиллерийские установки. Корвет имеет площадку для вертолета Ка-27, также он будет оснащен беспилотным вертолетом-разведчиком "Горизонт".

Справка "РГ"

В мае 1829 года бриг русского флота "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, за что был награжден кормовым Георгиевским флагом. Указом Николая I Черноморскому флоту предписывалось всегда иметь в своем составе бриг, аналогичный "Меркурию", с его флагом и командой. В Севастополе установлен памятник подвигу "Меркурия", на местном заводе [/b]строится[b] точная копия брига.

Антон Валагин