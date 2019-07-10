Наращивание Ираном обогащения урана не нарушает соглашение о гарантиях с МАГАТЭ - Лавров

Высокие Татры (Словакия). 9 июля. ИНТЕРФАКС - Не исключено, что Иран и далее будет повышать уровень обогащения урана, однако это не нарушает соглашение о гарантиях с МАГАТЭ и Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что Иран будет проявлять сдержанность, но мы не можем закрывать глаза на объективные факты. А факты таковы, что Иран, когда он сейчас начал обогащать уран выше 3,67 % до 5%, а затем ещё будет, наверное, стараться это делать, он не нарушает ни Договор о нераспространении ядерного оружия, ни соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительный протокол к нему", - заявил журналистам в Словакии Лавров.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%. Позже стало известно, что Иран начал обогащать уран до уровня в 4,5%.

Кроме того, как сказал Аракчи, Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе снижения обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

Прежде всего, Тегеран настаивает на том, чтобы созданный ЕС специальный платежный механизм для расчетов с Исламской республикой в обход американских санкций распространялся на экспорт иранской нефти.