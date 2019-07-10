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10.07.2019
Военно-промышленный курьер

Россия предложила Индии совместное строительство подлодки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия предлагает Индии трансфер технологий новой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе проекта "Амур-1650".

Речь идет не о лицензионном производстве в рамках тендера на поставку ВМС Индии подлодок, а о совместном строительстве, что выгоднее в технологическом плане. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Мы не предлагаем обычное лицензионное производство подводных лодок, мы предлагаем индийским партнерам совместно проектировать и совместно строить первый головной образец на базе ДЭПЛ "Амур-1650", оснащенный воздухонезависимой энергетической установкой", — сказал Дрожжов, пояснив, что такое сотрудничество даст индийской стороне возможность получить все необходимые технологии по созданию субмарины.

Дрожжов также отметил, что предложение России "намного отличается в выгодную сторону от тех предложений, которые дают другие иностранные партнеры". Кроме того, в планах Москвы установить на ДЭПЛ ударный ракетный комплекс "БраМос" совместного российско-индийского производства. "Этот проект может быть успешно реализован в интересах наших стран", - подчеркнул замдиректора ФСВТС.

Он также заявил о том, что Россия сделала Нью-Дели и другое предложение - возобновить участие в совместной программе по разработке истребителя пятого поколения Су-57. "Российская сторона открыта для этого. Су-57 уникален по своим способностям, у него есть все разрешительные документы для показа. Мы готовы и предлагаем индийским партнерам эту программу", — резюмировал Дрожжов.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Амур-1650
ПАК ФА
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ФСВТС РФ
Проекты
ВНЭУ
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