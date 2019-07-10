Rheinische Post (Германия): "Речь идет о праве Украины на существование"

В интервью немецкой "Райнише пост" посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что существование Украины находится в такой же опасности, как и существование Израиля. Он потребовал более жестких санкций против России. По его словам, Владимир Путин мечтает, чтобы партнеры по НАТО вцепились друг другу в волосы. Почему же немцы стремятся возобновить диалог с Россией?

Посол Украины Андрей Мельник находился в Мёнхенгладбахе по приглашению статс-секретаря в министерстве внутренних дел ФРГ и депутата бундестага от ХДС Гюнтера Крингса (Günter Krings). Посол похвалил атмосферу открытости в городе и его многочисленные художественные ценности, в том числе экспозицию музея "Абтайберг". Посол также посетил стадион "Боруссия-Парк". Мы встретились с ним в отеле "Хаус Эрхолунг" во время одного из мероприятий Фонда Конрада Аденауэра.

"Райнише пост": Какое значение имеет для вас поддержка Германии?

Андрей Мельник: Без всякого сомнения, Германия - наш самый важный партнер в Европе. И я рад, что канцлер Ангела Меркель всегда прислушивается к нам и положительно настроена относительно нашего главного стремления - восстановления суверенитета Украины над Крымом и Донбассом. Конечно, есть и различия в точках зрения нашей и Федеративной Республики, например, в том, что касается газопровода "Северный поток - 2" или возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

- Вы можете понять, что Германия хочет быть более независимой в снабжении газом и поэтому строит второй газопровод?

- Украинцы это не совсем понимают. Зависимость Германии от России совершенно не изменится. Украина располагает достаточными мощностями, чтобы в "Северном потоке - 2" не было необходимости. Если же вторая нитка газопровода будет введена в строй, мы утратим нашу роль как важнейшая страна-транзитер для ЕС, а также полностью лишимся 3 миллиардов долларов (2,7 миллиардов евро) транзитных пошлин в год, которые составляют 10% нашего бюджета. Это будет иметь огромные негативные последствия для экономической стабильности страны.

- В Восточной Германии в СДПГ и ХДС есть влиятельные силы, выступающие за отмену санкций против России. Вы не считаете, что Германия собирается бросить вас в беде?

- Мы по-прежнему полностью верим федеральному правительству и лично канцлеру Меркель, что они сохранят санкции. Одно ясно: Россия открыто ведет войну на востоке Украины. Если же санкции отменят, то у нас не останется никаких средств противодействия, и военная интервенция, унесшая жизни 13 тысяч человек, будет еще многие годы продолжаться в центре Европы. Последствия будут катастрофическими, в том числе и для Германии.

- Бывший канцлер Герхард Шрёдер хочет даже признать аннексию Крыма, если это поможет улучшить отношения между Западом и Россией.

- Возможно, раньше господин Шрёдер сделал немало хорошего для Германии. Но в этом центральном вопросе, когда речь идет о международном праве и насильственном изменении границ на европейском континенте, он своей абсурдной, опасной риторикой наносит колоссальный вред и подрывает доверие к Германии. В самом бредовом сне я не мог бы себе представить, что бывший немецкий канцлер будет защищать вероломную агрессию Путина.

- До сих пор санкции не подвигли президента Путина изменить политику. Возможно, это действительно неправильное средство?

- Если бы не санкции, Путин пошел бы дальше. В его безумной идеологии Украина - не самостоятельное государство. По абсурдным представлениям Путина наша страна должна быть полностью зависимой от Москвы. Украинцы ни за что не станут с этим мириться. В том числе и за это отдали свои жизни более 100 человек во время протестов на Майдане и затем тысячи людей на востоке Украины.

- Вы не преувеличивает? Ведь речь не идет о существовании Украины.

- Нет, именно об этом идет речь - о праве Украины на существование! Хозяин Кремля хочет лишить украинцев их права на существование, это можно сравнить с тем, как некоторые страны подвергают сомнению право на существование Израиля.

- То есть существование Украины находится в такой же опасности, как и существование Израиля?

- В принципе, да. Но, как и Израиль, мы в состоянии сопротивляться. Для этого нам нужна более мощная поддержка Запада и в особенности Германии, в том числе и в области обороны. Табу нужно разрушить.

- Разве русские и украинцы не были братскими народами? Разве их не связывает общая история?

- Мы хотим жить с русскими в мире, торговать и поддерживать культурные связи. Да, нас многое связывает в истории. Но пока Путин продолжает эту войну на уничтожение и не хочет признавать, что Украина - независимое европейское государство, нормализация отношений и примирение с Россией немыслимы.

- Может, президент США Трамп, выступающий против "Северного потока", защищает права Украины более решительно, чем европейцы?

- Мы очень благодарны канцлеру Меркель за то, что она сохраняет санкционный режим и поддерживает сплоченность ЕС. Но нам бы хотелось, чтобы финансовые и персональные санкции против Москвы были даже расширены. Трамп борется с "Северным потоком", мы поддерживаем это, потому что затронуты наши жизненно важные интересы. Но нам бы хотелось также, чтобы США и Европа в будущем намного теснее сотрудничали друг с другом. Потому что благодаря этому единству и трансатлантической солидарности нам до сих пор удается противостоять российской агрессии. Ведь Путин заинтересован в том, чтобы партнеры по НАТО вцепились друг другу в волосы. Он хочет вбить клин между западными союзниками. Поэтому я не могу понять антиамериканизм в некоторых кругах Германии.

Маттиас Беерманн (Matthias Beermann), Мартин Кесслер (Martin Kessler)