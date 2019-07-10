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10.07.2019
Военное обозрение

Британские коммандос показали эстонским партнёрам свою боеготовность

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Британские морские пехотинцы провели для своих эстонских партнеров показательные выступления, во время которых "продемонстрировали свою боеготовность" на фоне "роста напряженности между Западом и Россией". Об этом пишет ИноТВ со ссылкой на Daily Mail.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках учений "Балтийский защитник" британские коммандос продемонстрировали своим эстонским партнерам свою боеготовность, пишет британское издание. Учения, проходящие на территории Эстонии призваны отработать действия партнеров по НАТО при "отражении российской агрессии". В ходе маневров военнослужащие Королевской пехоты Великобритании вместе с эстонскими товарищами совершили высадку с вертолёта и взяли штурмом пляж в заливе Кольга, расположенном в 40 км от Таллина.

В показательных выступлениях приняли участие вертолеты Merlin, Wildcat и самолет Typhoon ВВС Великобритании. На пляж высадилась группа коммандос в количестве восьми человек.

Британская морская пехота больше не проводит высадки с боем, поскольку теперь есть возможность высаживаться в том месте и в то время, которое выбираем мы, и бить по противнику там, где он этого меньше всего ждёт

- заявил командир роты X-Ray 45 батальона коммандос майор Сэм Хьюс

Как пишет издание, показательные выступления прошли перед последним этапом двухмесячных учений "Балтийский защитник", в которых оперативная группа ВМС Великобритании "проверяла свою боеготовность в Северном море плечом к плечу с датчанами и норвежцами, а в Балтийском вместе с американскими моряками и силами НАТО".

В издании напомнили, что в Эстонии дислоцированы 3850 британских военнослужащих, входящих в состав Объединенных экспедиционных войск, созданных для "отражения российской угрозы".

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