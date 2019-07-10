На Западе назвали российский истребитель Су-57 супервыгодным

Российский истребитель пятого поколения Су-57 назвали супервыгодным и по техническим характеристикам, и по цене. По появившейся информации, для ВВС РФ готовы купить 76 самолетов. В пересчете на евро это обойдется в 2,38 миллиарда, то есть по 31 миллиону евро за один самолет.

Об этом пишет Иносми со ссылкой на издание Stern. Автор статьи Gernot Kramper уточняет, что российская оборонная промышленность работает над созданием истребителя с технологией "стелс" около десяти лет. И даже возникли сомнения по поводу ввода его в строй. Но на форуме "Армия-2019" заявили, что правительство заключило контракт на поставку 76 истребителей Су-57. Их передадут в ВВС до 2028 года. Машины и новейшие системы вооружения получат три эскадрильи.

Как считает Gernot Kramper, немецко-французский истребитель "стелс", над которым работают конструкторы, к 2028 году вряд ли продвинется дальше демонстрационной модели. И тогда российским Су-57 нечего будет противопоставить.

Пишет автор статьи и о задержке в производстве российского истребителя. По его мнению, это связано с разработкой нового двигателя - это "Изделие 30" от "Сатурна", готовится к запуску в серийное производство в 2020 году. У двигателя большая условная тяга, он потребяет меньше топлива и комплектуется новым соплом, имеющим функции управления вектором тяги.

Решающим фактором для разработки истребителей пятого и затем шестого поколения, считает Gernot Kramper, является намерение России повышать объемы военного экспорта. И если удалось снизить цену на истребители на 20 процентов, доведя ее до 31 миллиона евро за один самолет, то он станет супервыгодным товаром на мировом рынке вооружений. И Индия, Иран и Турция уже проявили интерес к новому истребителю.

Светлана Цыганкова