Войти
10.07.2019
Российская газета

На Западе назвали российский истребитель Су-57 супервыгодным

607
0
0
Источник изображения: rg.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 назвали супервыгодным и по техническим характеристикам, и по цене. По появившейся информации, для ВВС РФ готовы купить 76 самолетов. В пересчете на евро это обойдется в 2,38 миллиарда, то есть по 31 миллиону евро за один самолет.

Об этом пишет Иносми со ссылкой на издание Stern. Автор статьи Gernot Kramper уточняет, что российская оборонная промышленность работает над созданием истребителя с технологией "стелс" около десяти лет. И даже возникли сомнения по поводу ввода его в строй. Но на форуме "Армия-2019" заявили, что правительство заключило контракт на поставку 76 истребителей Су-57. Их передадут в ВВС до 2028 года. Машины и новейшие системы вооружения получат три эскадрильи.

Как считает Gernot Kramper, немецко-французский истребитель "стелс", над которым работают конструкторы, к 2028 году вряд ли продвинется дальше демонстрационной модели. И тогда российским Су-57 нечего будет противопоставить.

Пишет автор статьи и о задержке в производстве российского истребителя. По его мнению, это связано с разработкой нового двигателя - это "Изделие 30" от "Сатурна", готовится к запуску в серийное производство в 2020 году. У двигателя большая условная тяга, он потребяет меньше топлива и комплектуется новым соплом, имеющим функции управления вектором тяги.

Решающим фактором для разработки истребителей пятого и затем шестого поколения, считает Gernot Kramper, является намерение России повышать объемы военного экспорта. И если удалось снизить цену на истребители на 20 процентов, доведя ее до 31 миллиона евро за один самолет, то он станет супервыгодным товаром на мировом рынке вооружений. И Индия, Иран и Турция уже проявили интерес к новому истребителю.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Иран
Россия
Турция
Франция
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
10.07.2019
Истребители "стелс" по бросовой цене: Путин заказал 76 самолетов (Stern, Германия)
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
11.12.2012
Россия готовится к войне?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 10.07 09:58
  • 1
The National Interest (США): как Русская православная церковь влияет на поведение России