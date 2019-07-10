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10.07.2019
Lenta.ru

В США рассказали о миссиях АС-31 "Лошарик"

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В своих прошлых экспедициях в Северном Ледовитом океане атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" принимала участие в установке придонных датчиков для обнаружения иностранных субмарин, пишет ArsTechnica.

В публикации, посвященной недавнему инциденту с российским глубоководным аппаратом, американское издание отмечает, что произошедшая авария "является публичным напоминанием о чрезвычайно секретных операциях России в Арктике", а сам АС-31 "Лошарик" "сыграл определенную роль в усилиях России по противодействию тайным вторжениям американских подводных лодок на ее северные задворки".

Ранее в июле норвежское издание The Barents Observer напомнило, что АС-31 "Лошарик" может "транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне".

1 июля в Баренцевом море на атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик" проекта 10831, которая, согласно информации Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений в российских территориальных водах, случился пожар. В результате инцидента погибли 14 моряков. Военные и чиновники, сославшись на секретность, отказались раскрыть подробности инцидента и конкретное содержание задач, решаемых АС-31 "Лошарик".

В феврале сообщалось, что в России ожидается принятие на вооружение позиционной системы подводного наблюдения "Гармония".

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Страны
Норвегия
Россия
США
Проекты
Арктика
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