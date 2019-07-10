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10.07.2019
ЦАМТО

Корвет "Меркурий" передадут ВМФ в 2022 году

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Стыковка блоков корпуса строящегося на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для ВМФ России головного корвета "Меркурий" проекта 20386 (бывший "Дерзкий", заводской номер 1009, заложенный 28 октября 2016 года). Санкт-Петербург, 23.04.2019
Стыковка блоков корпуса строящегося на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для ВМФ России головного корвета "Меркурий" проекта 20386 (бывший "Дерзкий", заводской номер 1009, заложенный 28 октября 2016 года). Санкт-Петербург, 23.04.2019.
Источник изображения: Александр Полунин / sudostroenie.info Видео:

ЦАМТО, 9 июля. Корвет проекта 20386 "Меркурий" будет передан Военно-морскому флоту России в конце 2022 года, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Пономарев.

"Срок сдачи корвета – конец 2022 года. Сейчас на "Меркурии" сформирован корпус, устанавливаются фундаменты, выполняется насыщение", – уточнил И.Пономарев.

Как отмечает агентство, корвет проекта 20386 "Меркурий" – корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования БЛА (предположительно "Горизонт"). Головной корабль заложен 28 октября 2016 года.

В интервью "РИА Новости" И.Пономарев сообщил, что "сегодня на судостроительном заводе действует долгосрочная программа по исполнению гособоронзаказа до 2025 года. Кроме того, около 40% нашей производственной программы составляют гражданские заказы. Мощности предприятия сейчас задействованы практически полностью".

По его словам, "в апреле 2019 года с участием президента России Владимира Путина у нас на заводе состоялась закладка двух фрегатов проекта 22350 – "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" для Военно-морского флота. Таким образом, после передачи флоту в 2018 году фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" строительство адмиральской серии продолжается кораблями: "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Головко", "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Также на заводе продолжается серийное строительство кораблей ближней морской зоны класса корвет проекта 20380 и его модификаций".

И.Пономарев напомнил, что "ранее для ВМФ РФ поставлено четыре корвета – "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий". Сегодня на заводе продолжается строительство корветов этого проекта "Ретивый" и "Строгий", двух корветов проекта 20385 – "Гремящий" и "Проворный" и одного корвета проекта 20386 "Меркурий".

Кроме того, верфь проводит швартовные испытания первого серийного судна тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров". Его предшественник, головное судно "Эльбрус" передано в эксплуатацию в 2018 году.

На вопрос корр. "РИА Новости" о контрактах с инозаказчиками, И.Пономарев ответил, что "сегодня действующих контрактов с зарубежными заказчиками у нас нет. Но совместно с Рособоронэкспортом мы ведем активную работу для привлечения иностранных покупателей, в частности, к проекту 20282 ("Тигр"). На салоне МВМС-2019 у нас запланировано несколько встреч с представителями военно-морских сил ряда иностранных государств".

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Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Гремящий
Проворный
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