Войти
10.07.2019
ЦАМТО

В АО "НПП "Завод Искра" запущено новое производство по изготовлению корпусов с применением технологии диффузионной сварки

609
0
+1
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 9 июля. В АО "НПП "Завод Искра" запущено новое производство по изготовлению корпусов с применением технологии диффузионной сварки, говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

Новое производство разместилось на площадях 1200 кв.м и оснащено самым передовым оборудованием. Специально для освоения данной технологии была приобретена и введена в эксплуатацию единственная в России диффузионная установка, обладающая самым большим усилием сжатия и позволяющая обрабатывать детали размером до 600х600х470 мм при высокой степени вакуума и температуре.

Современное диффузионное оборудование, которым теперь располагает АО "НПП "Завод Искра" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), дает возможность с высокой точностью контролировать степень деформации изделия. К прочим преимуществам относятся: возможность соединения однородных и разнородных металлов, а также металлов и их сплавов с неметаллами, которое нельзя получить никаким другим способом; возможность получения соединения с большой площадью сварной зоны; высокое качество шва, монолитность соединения; очень высокая прочность и герметичность соединения; возможность создания изделий сложной конструкции и конфигурации; экологичность; отсутствие расходных материалов; создание прецизионных соединений; создание конструкций, в которых соединение обладает всеми свойствами исходного материала; отсутствие плавления соединяемых материалов, что исключает проблемы, связанные с ликвацией, растрескиванием и остаточными напряжениями.

При этом масса конструкции не увеличивается, что неизбежно при других видах сварки, пайке или склеивании, а применение вакуума позволяет получить соединение с минимальным содержанием вредных примесей, даже при сварке высокоактивных металлов.

Кроме того, на новом производстве смонтирована новая гальваническая линия, расположившаяся на участке химической обработки и покрытий, где учтены все нюансы и выбраны оптимальные способы подготовки и обработки поверхностей изделий, что влияет на прочность соединения при диффузионном процессе спекания.

Работа на оборудовании осуществляется с соблюдением всех важных условий процесса под контролем квалифицированных специалистов, что гарантировано дает отличные результаты.

Освоение новой технологии в дальнейшем позволит применять ее при производстве волноводно-щелевых антенн, волноводных трактов с жидкостным охлаждением для передачи высокого уровня мощности, распределительных и контрольных трактов систем РЛС, волноводов и прочих волноводных элементов, компонентов турбокомпрессоров, сложных композитов разных типов.

Материал опубликован в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Похожие новости
05.02.2015
Роскосмос начинает эксплуатировать земных директоров
11.10.2011
НИИП им. В.В.Тихомирова на острие технического прогресса
16.07.2009
МАКС-2009 - в первую очередь площадка для бизнеса
24.12.2007
Россия рассмотрит и "будет прорабатывать" возможные заявки Тегерана на приобретение оборонительных вооружений - Михаил Дмитриев
12.12.2007
ВВС России получат новый локатор для ведения разведки в горах
10.08.2007
Интервью: Александр Рыбас, начальник ФГУП “Конструкторское бюро приборостроения”. “Оружие покупают у тех, кому доверяют”
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 16:17
  • 1
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"