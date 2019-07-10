ЦАМТО, 9 июля. В АО "НПП "Завод Искра" запущено новое производство по изготовлению корпусов с применением технологии диффузионной сварки, говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

Новое производство разместилось на площадях 1200 кв.м и оснащено самым передовым оборудованием. Специально для освоения данной технологии была приобретена и введена в эксплуатацию единственная в России диффузионная установка, обладающая самым большим усилием сжатия и позволяющая обрабатывать детали размером до 600х600х470 мм при высокой степени вакуума и температуре.

Современное диффузионное оборудование, которым теперь располагает АО "НПП "Завод Искра" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), дает возможность с высокой точностью контролировать степень деформации изделия. К прочим преимуществам относятся: возможность соединения однородных и разнородных металлов, а также металлов и их сплавов с неметаллами, которое нельзя получить никаким другим способом; возможность получения соединения с большой площадью сварной зоны; высокое качество шва, монолитность соединения; очень высокая прочность и герметичность соединения; возможность создания изделий сложной конструкции и конфигурации; экологичность; отсутствие расходных материалов; создание прецизионных соединений; создание конструкций, в которых соединение обладает всеми свойствами исходного материала; отсутствие плавления соединяемых материалов, что исключает проблемы, связанные с ликвацией, растрескиванием и остаточными напряжениями.

При этом масса конструкции не увеличивается, что неизбежно при других видах сварки, пайке или склеивании, а применение вакуума позволяет получить соединение с минимальным содержанием вредных примесей, даже при сварке высокоактивных металлов.

Кроме того, на новом производстве смонтирована новая гальваническая линия, расположившаяся на участке химической обработки и покрытий, где учтены все нюансы и выбраны оптимальные способы подготовки и обработки поверхностей изделий, что влияет на прочность соединения при диффузионном процессе спекания.

Работа на оборудовании осуществляется с соблюдением всех важных условий процесса под контролем квалифицированных специалистов, что гарантировано дает отличные результаты.

Освоение новой технологии в дальнейшем позволит применять ее при производстве волноводно-щелевых антенн, волноводных трактов с жидкостным охлаждением для передачи высокого уровня мощности, распределительных и контрольных трактов систем РЛС, волноводов и прочих волноводных элементов, компонентов турбокомпрессоров, сложных композитов разных типов.

Материал опубликован в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).