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10.07.2019
ЦАМТО

Два отремонтированных истребителя Су-30МК готовы отправке в Индонезию

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Президент Индонезии Джоко Видодо в кабине самолета Су-30 ВВС Индонезии
Президент Индонезии Джоко Видодо в кабине самолета Су-30 ВВС Индонезии.
Источник изображения: © AFP 2019 / Agus Suparto/ PRESIDENTIAL PALACE

ЦАМТО, 9 июля. ОАО "558 АРЗ" (Барановичи, Республика Беларусь) завершило техническое обслуживание и ремонт двух истребителей Су-30МК Военно-воздушных сил Индонезии.

Как сообщает Scramble Magazine, в начале июля оба самолета (с.н. TS-3001 и TS-3002) были замечены на площадке центра капитального ремонта АРЗ в Барановичах, предположительно, в ожидании отправки заказчику.

По информации издания, самолеты модернизированы до уровня Су-30МК2, хотя данная информация пока официально не подтверждена.

Как уже сообщал ЦАМТО, 9 декабря 2015 года ВВС Индонезии в своем пресс-релизе сообщили, что два многоцелевых истребителя Су-27СК с бортовыми номерами TS-2701 и TS-2702, произведенные в 2003 году, пройдут ремонт в Беларуси. Как сообщалось, 8 декабря 2015 года оба самолета были погружены на борт зафрахтованного самолета Ан-124 "Руслан".

В апреле 2018 года издание Tribune News со ссылкой на представителя ВВС Индонезии сообщило, что будет проведен капитальный ремонт четырех истребителей марки "Су" ВВС Индонезии (два Су-27СК и два Су-30МК).

Два отремонтированных истребителя Су-27СК были возвращены на авиабазу "Султан Хасануддин" 3 августа 2017 года на борту транспортного самолета Ан-124-100M "Руслан". Ранее, этим же бортом 15 марта 2017 года в Беларусь были доставлены для проведения ТОиР два Су-30МК также произведенные в 2003 году.

По итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Индонезии Валерия Колесника с командующим (начальником штаба) ВВС Индонезии маршалом авиации Юю Сутисной 25 мая 2018 года в Мабесу Чилангкап (Восточная Джакарта) было заявлено, что Индонезия рассчитывает получить два отремонтированных Су-30МК к сентябрю 2018 года. Очевидно, что возврат самолетов заказчику затянулся.

Дислоцированная на авиабазе "Султан Хасануддин" 11-я эскадрилья 5-го авиационного крыла имеет на вооружении 16 машин из смешанного парка самолетов марки "Су": два Су-27СК (получены в 2003 году) и три Су-27СКМ (2010 год), а также два Су-30МК (2003 год) и девять Су-30МК2 (2008-2013 гг.).

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