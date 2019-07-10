Войти
10.07.2019
Российская газета

Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500

1535
1
+2
Источник изображения: rg.ru

Новейшая российская система ПВО С-500, принятие которой на вооружение запланировано в 2020 год, будет заниматься не только перехватом межконтинентальных баллистических ракет, охотой за спутниками и самолетами системы AWACS, но и защитой зоны своей ответственности от космического оружия. Это выяснилось совсем недавно, пишет Militarywatch, и развитие новой функции происходит по мере роста инвестиций США в орбитальные боевые системы.

Ранее о возможностях "Прометея" в космосе рассказал один из его создателей, первый заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин. Для работы С-500 за пределами атмосферы понадобились принципиально новые технологические и энергетические решения. Одно из них - головки самонаведения ракет с активными фазированными антенными решетками (АФАР), не требующие передающих устройств. АФАР самостоятельно генерирует сканирующий луч (или несколько, если понадобится), управляет им и принимает отраженные сигналы. Поворота самой антенны при этом не требуется. Вдобавок такие антенны потребляют на несколько порядков меньше энергии, что крайне важно для зенитных ракет.

- Вместо электровакуумных приборов напряжением 30-40 кВ используется 27-вольтовая аппаратура. Это существенно упрощает конструкцию, одновременно повышая  ее надежность и безопасность эксплуатации, - отметил Друзин.

В конце июня вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов сообщил о сокращении срока поставок "Прометея" в войска. По его словам, система начнет поступать на вооружение "в ближайшие годы".

- С-500 не станет заменой комплексам С-300 и С-400, у нее совершенно иная, взаимодополняющая роль. "Прометей" не предназначен для поражения низкоуровневых целей: самолетов, вертолетов, крылатых и тактических баллистических ракет, - для этого есть, например, С-400, он может нейтрализовать 80 таких объектов одновременно. Специализация С-500 - цели, движущиеся на экстремальных скоростях и высотах, недоступных другим зенитным системам. Платформа будет принята на вооружение вместе с еще более специализированным и дальним комплексом противоракетной обороны А-235, - рассказал вице-премьер.

Еще одной особенностью "Прометея" станет узкая специализация его компонентов. За обнаружение и сопровождение разных типов целей будут отвечать разные радары, сбивать их будут различными ракетами. Архитектура комплекса предполагает интеграцию С-500 с другими системами ПВО-ПРО: СПРН, А-235 "Нудоль", самолетами-перехватчиками, зенитными комплексами С-300 и С-400.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
А-235
С-300
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
АФАР
СПРН
Похожие новости
19.03.2015
"Зенитная ракетная система пятого поколения С-500 сможет решать весь спектр задач противовоздушной и противоракетной обороны"
15.12.2014
Противоракетная и противовоздушная оборона России будет лучшей в мире
21.06.2013
В Санкт-Петербурге прошло совещание о выполнении госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы
11.04.2012
На уровень выше
1 комментарий
№1
10.07.2019 16:17
Было с самого начала ясно что С-500 это наш ответ на развал ДРСМД.
С-500 это своего рода мини ПРО от РСМД.
Молодцы что сделали, молодцы что успели!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 16:17
  • 1
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"