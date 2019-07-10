Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500

Новейшая российская система ПВО С-500, принятие которой на вооружение запланировано в 2020 год, будет заниматься не только перехватом межконтинентальных баллистических ракет, охотой за спутниками и самолетами системы AWACS, но и защитой зоны своей ответственности от космического оружия. Это выяснилось совсем недавно, пишет Militarywatch, и развитие новой функции происходит по мере роста инвестиций США в орбитальные боевые системы.

Ранее о возможностях "Прометея" в космосе рассказал один из его создателей, первый заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин. Для работы С-500 за пределами атмосферы понадобились принципиально новые технологические и энергетические решения. Одно из них - головки самонаведения ракет с активными фазированными антенными решетками (АФАР), не требующие передающих устройств. АФАР самостоятельно генерирует сканирующий луч (или несколько, если понадобится), управляет им и принимает отраженные сигналы. Поворота самой антенны при этом не требуется. Вдобавок такие антенны потребляют на несколько порядков меньше энергии, что крайне важно для зенитных ракет.

- Вместо электровакуумных приборов напряжением 30-40 кВ используется 27-вольтовая аппаратура. Это существенно упрощает конструкцию, одновременно повышая ее надежность и безопасность эксплуатации, - отметил Друзин.

В конце июня вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов сообщил о сокращении срока поставок "Прометея" в войска. По его словам, система начнет поступать на вооружение "в ближайшие годы".

- С-500 не станет заменой комплексам С-300 и С-400, у нее совершенно иная, взаимодополняющая роль. "Прометей" не предназначен для поражения низкоуровневых целей: самолетов, вертолетов, крылатых и тактических баллистических ракет, - для этого есть, например, С-400, он может нейтрализовать 80 таких объектов одновременно. Специализация С-500 - цели, движущиеся на экстремальных скоростях и высотах, недоступных другим зенитным системам. Платформа будет принята на вооружение вместе с еще более специализированным и дальним комплексом противоракетной обороны А-235, - рассказал вице-премьер.

Еще одной особенностью "Прометея" станет узкая специализация его компонентов. За обнаружение и сопровождение разных типов целей будут отвечать разные радары, сбивать их будут различными ракетами. Архитектура комплекса предполагает интеграцию С-500 с другими системами ПВО-ПРО: СПРН, А-235 "Нудоль", самолетами-перехватчиками, зенитными комплексами С-300 и С-400.

Антон Валагин