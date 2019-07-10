Путин в интервью Стоуну поведал некоторые детали инцидента в Керченском проливе
Российский президент в своём интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал некоторые детали инцидента, произошедшего в прошлом году в Керченском проливе. Напомним, что речь идёт о нарушении государственной границы России двумя артиллерийскими катерами и одним буксиром ВМС Украины.
Источник изображения: сайт президента России
По словам Владимира Путина, тогдашний украинский президент пытался использовать ситуацию в своих интересах. Российский лидер отметил, что провокация была устроена при непосредственном участии Петра Порошенко, который ставил своей конечной целью удержание власти.
Путин:
Порошенко это хотел использовать для введения особого (военного) положения в стране, что позволило бы отложить выборы.
Владимир Путин добавляет, что это было необходимо Порошенко в связи с малой поддержкой со стороны избирателей.
Тогда особое положение было введено в нескольких регионах Украины на относительно короткий срок. Причём распространить введение особого (военного) положения на все регионы Украины Порошенко фактически не позволили лидеры страны Европы – в первую очередь Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
На Украине уже успели прокомментировать эту часть интервью с Владимиром Путиным. В украинском сегмента соцсетей отметили, что российский президент также демонстрирует различные способы для того, чтобы оставаться во власти как можно дольше.
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