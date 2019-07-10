Путин в интервью Стоуну поведал некоторые детали инцидента в Керченском проливе

Российский президент в своём интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал некоторые детали инцидента, произошедшего в прошлом году в Керченском проливе. Напомним, что речь идёт о нарушении государственной границы России двумя артиллерийскими катерами и одним буксиром ВМС Украины.

Источник изображения: сайт президента России

По словам Владимира Путина, тогдашний украинский президент пытался использовать ситуацию в своих интересах. Российский лидер отметил, что провокация была устроена при непосредственном участии Петра Порошенко, который ставил своей конечной целью удержание власти.

Путин:

Порошенко это хотел использовать для введения особого (военного) положения в стране, что позволило бы отложить выборы.

Владимир Путин добавляет, что это было необходимо Порошенко в связи с малой поддержкой со стороны избирателей.

Тогда особое положение было введено в нескольких регионах Украины на относительно короткий срок. Причём распространить введение особого (военного) положения на все регионы Украины Порошенко фактически не позволили лидеры страны Европы – в первую очередь Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

На Украине уже успели прокомментировать эту часть интервью с Владимиром Путиным. В украинском сегмента соцсетей отметили, что российский президент также демонстрирует различные способы для того, чтобы оставаться во власти как можно дольше.